HABERLER | H.B.B.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HABERLER | H.B.B.

HABERLER | H.B.B.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Tarih: 14 Temmuz 2021, 22: 14 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu sene yeni bir yapılanma içerisine giren İskenderunspor için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Tarih: 14 Temmuz 2021, 22: 14

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu sene yeni bir yapılanma içerisine giren İskenderunspor için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Geçen sezon 2. Lig'in kapısından dönen ve yeni sezona yeni yönetim ve teknik kadroyla merhaba demeye hazırlanan İskenderunspor'a Başkan Savaş'tan da destek geldi.

Lütfü Savaş, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmasında İskenderunspor'a gelecek sezonlarda destek olacaklarını ifade etti.

SAVAŞ'IN KONUŞMASNA BÜYÜK ALKIŞ

Gördüğü tablo karşısında mutlu olduğunu söyleyen Savaş'ın, "Arkadaşlarımızın heyecanı beni çok mutlu etti. Spor, insanları bir arada tutmak ve huzura kavuşturmak için yapılırsa herkese katkı sağlar. Başkanımızın geldiği günden itibaren İskenderunspor'umuzun yanında olacağımızı ve gücümüz nispetince destek vereceğimizi ifade ettik. Burada çıta çok yükseldi. Atakaş Hatayspor'da forma şansı bulamayan futbolcuların İskenderunspor'da oynamasında hiçbir sakınca görmüyorum" açıklamaları salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Yeni sezonda Atakaş Hatayspor ve İskenderunspor maçlarını hep birlikte izleyeceklerini belirten Savaş, İskenderunspor'dan yetişen başarılı sporcuların Hatay'ın adını en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

SAVAŞ: SPORA KARŞILIKSIZ DESTEK VERİYORUM

Siyasi yaşamının hiçbir döneminde spor ile siyaseti birbirine karıştırmadığını kaydeden Savaş, "13 buçuk yıla yakındır belediye başkanlığı yapıyorum. Ancak hiçbir zaman sporu siyasete karıştırmadım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erzin'den Yayladağı'na kadar tüm insanlarımızın huzur içinde, bir bütün halinde yaşamasından yanayım. Bunun için de spora karşılıksız destek veriyorum. İskenderunspor'un da doğru ve sağlıklı bir yapılanmayla Hatayspor'un yakaladığı başarıyı yakalayacağına inanıyorum" dedi.

İskenderun'da düzenlenen toplantıya iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tarkan Deniz Akkaya Levent Yüksel
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Şaban Yılmaz Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 00:21:05. #1.14#

title