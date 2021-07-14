HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 14 Temmuz 2021, 12: 02 Hatay Genç İş İnsanları Derneği(HAGİAD) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Tarih: 14 Temmuz 2021, 12: 02

Hatay Genç İş İnsanları Derneği(HAGİAD) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Expo 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve HBB daire başkanlarının öncülük ettiği ziyarette genç iş insanları alanı ve devam eden çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

İhsan Çakar ve Expo 2021 Hatay yöneticileri, 220 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden çalışmaları misafirlerine detaylarıyla anlattı.

Amfi tiyatrodan biyolojik gölete, kültür sanat sokağından arkeoparka kadar tüm alanları iş insanlarına anlatan Çakar ve beraberindekiler, dev organizasyona çok sayıda ülke ve şehrin katılacağını söyledi.

HAGİAD Başkanı Serhan Rende ve üyeler ziyaret sonrası EXPO 2021 Hatay hakkında düşüncelerini paylaştı.

RENDE: BURASI HATAY İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM

EXPO 21 Hatay'ın etkileyici ve büyüleyici bir proje olduğunu söyleyen Rende, "Burası Hatay için çok büyük bir yatırım. Bahçe bitkilerinden peyzaj ve imara kadar çok ciddi ve profesyonel bir ekip çalışıyor. Gördük ki burası Hatay için kalıcı bir alan olacak. Bu projeyi hayata geçiren Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

HAGİAD üyesi İç Mimar Burcu Bahçeci projeden etkilendiğini belirterek "Farklı bitkilerimizle dünyada tanınabilir olmak ve bunun sürdürülebilir olması beni çok heyecanlandırdı. Umarım bu organizasyon çok daha güzel projelerle devam eder" ifadelerini kullandı.

ALKAN: BURADA YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BÜYÜK GURUR DUYDUM

İnşaat Mühendisi Necmettin Alkan, yaptıkları gezi ve incelemelerden büyük keyif aldığını söyleyerek "Burası Hatay için büyük bir güç olacak. Üreticilerimizin EXPO yardımıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Burada yapılan çalışmalardan büyük gurur duydum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Habermetre