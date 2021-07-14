HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 14 Temmuz 2021, 12: 10 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Tarih: 14 Temmuz 2021, 12: 10

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

CHP'nin Bölge Toplantısı için Hatay'a gelen Salıcı'ya CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan, Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir ile birlikte CHP Hatay il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Bölge toplantılarının 9. sunu Hatay'da gerçekleştireceklerini söyleyen Salıcı, "Pandemi sebebiyle az sayıda örgütümüzün katıldığı toplantılar yapıyoruz. Bugün Hatay'ın ev sahipliğinde Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş ve Hatay örgütleri ile buluşacağız" dedi.

Salıcı konuşmasının devamında; "Partimizin seçim hazırlıklarını ve örgüt içi paylaşımlarını görüştüğümüz bu toplantılar çok verimli oluyor. Toplantılar, örgüt içi performanslarımızla birlikte CHP'nin iktidara giden sürecine katkı sunması açısından da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, ziyaret gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savaş, "Genel Başkan Yardımcımızın, parti yöneticilerimizin ve milletvekillerimizin Bölge Toplantısı için şehrimize gelmesi bizi memnun etti. Umarım bu toplantı verimli geçer. Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye'nin ihtiyacı olan hükümetin kurulmasında güzel adımların atılmasına katkı sunar" açıklamalarında bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, Salıcı'ya Hatay'a özgü ürünler hediye etti. Lütfü Savaş ve konukları ziyaretin ardından, Defne'deki CHP Bölge Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Habermetre

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