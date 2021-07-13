HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 13 Temmuz 2021, 17: 00 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Erzin ve Dörtyol'da hemşehrileri ile bir araya geldi.

Tarih: 13 Temmuz 2021, 17: 00

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Erzin ve Dörtyol'da hemşehrileri ile bir araya geldi.

İlk olarak Erzin'de mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşan Başkan Savaş, daha sonra Dörtyol'da Dörtyol İçme Suyu Projesi kapsamında düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Muhtarlar ile buluşmasında Başkan Savaş'a Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu ile Meclis üyeleri eşlik etti. Burada muhtarların taleplerini dinleyen Savaş, HBB'nin ilçede yaptığı ve yapacağı hizmetleri sıraladı.

Lütfü Savaş buradaki ziyaretlerinin ardından Dörtyol'a geçti.

'Dörtyol İçme Suyu Şebeke Projesi' toplantısına katılan Başkan Savaş, içme suyu sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılacak proje ile Dörtyollu hemşehrilerinin rahata kavuşacağını ifade etti.

"KANALİZASYON SUYUNUN KARIŞTIĞI SUYU HALKIMIZA ASLA İÇİRMEYİZ"

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında yapılacak olan içme suyu projesinin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Savaş, "Dörtyol'daki eski asbestli borular basınca dayanıksız. Bu yüzden kırılmalar meydana geliyor ve aylık 3 bin tane patlak oluşuyor. Daha da önemlisi kanalizasyon suyunun karıştığı suyu halkımıza asla içirmeyiz. Vicdanımız buna izin vermez" dedi.

SAVAŞ: 11 İLÇEMİZİN ALTYAPI PROJESİNİ YAPIYORUZ

11 ilçede altyapı projelerine hayata geçirdiklerine dikkat çeken Savaş, şehrin her tarafında yıllanmış sorunlar bulunduğunu çoğu yerde asfaltlama yapılamamasının sebebinin bu altyapı çalışmaları olduğunu kaydetti. Savaş, "İki defa asfalt yapma şansımız yok çünkü bu sizin paranız. Bu parayı dikkatli harcamak zorundayız. Altyapıyı bitirdiğimiz yerlerde asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ: HATAY'DAKİ ALTYAPI SEFERBERLİĞİNİN SEBEBİ SİZE TEMİZ VE YETERLİ SU İÇİRMEK

Başkan Lütfü Savaş, il genelindeki altyapı seferberliğinin devam ettiğini ifade ederek 7 yılda 2 buçuk milyar liralık projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplantıda konuşan HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat da, 15 ilçe ve 593 mahalleye yapılan hizmetlerin eşit olması gerektiğini ve altyapı problemlerinin çözüleceğini ifade etti.

Toplantı bitiminde katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Savaş, katılımcılara ve muhtarlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek yapılan projenin Dörtyol'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre