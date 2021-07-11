HABERLER | H.B.B.

Tarih: 11 Temmuz 2021, 08: 16Hataylıları sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak üzere kurulan HBB Şehir Tiyatrosu, ortaya koyduğu sahne performanslarıyla büyük alkış toplamayı sürdürüyor.

Tarih: 11 Temmuz 2021, 08: 16Hataylıları sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak üzere kurulan HBB Şehir Tiyatrosu, ortaya koyduğu sahne performanslarıyla büyük alkış toplamayı sürdürüyor. Mehmet Baydur'un yazdığı ve HBB'nin başarılı tiyatrocularının rol aldığı Kadın İstasyonu' adlı oyun salgın koşullarına uygun bir şekilde Ted Koleji'inde sahnelendi. İki perdeden oluşan oyun Ted Koleji öğrencileri tarafından tam not aldı.

Kaynak: Habermetre