HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 10 Temmuz 2021, 19: 43 Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde gerçekleştirdiği başarılı müdahaleler ile yangınları kısa süre içerisinde kontrol altına alıyor.

Tarih: 10 Temmuz 2021, 19: 43

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde gerçekleştirdiği başarılı müdahaleler ile yangınları kısa süre içerisinde kontrol altına alıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Saylak Mahallesi'nde tarlada saat 15. 06 sularında yangın meydana geldi. Yangının ormanlık alana sıçraması ile vatandaşlar 15. 07'de saatlerinde yangın ihbarında bulundu.

Yangına,   15. 15'te Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk olarak 5 araç ve 20 personelle müdahalede bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazöz ve helikopter takviyesi yaparak yangını söndürdü.

HBB İtfaiye ekipleri yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Habermetre

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