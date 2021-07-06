Haberler | H.B.B.

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Tarih: 06 Temmuz 2021, 20: 34 Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde bahçede çıkan yangına anında müdahale etti.

Tarih: 06 Temmuz 2021, 20: 34

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde bahçede çıkan yangına anında müdahale etti.

6 Temmuz Saat 15. 25 sularında  Antakya, Hüseyinli Mahallesi mevkiinde bahçe ve ormanlık alanda dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye ve Orman birimi ekiplerine haber verdi.

Yangına, ilk müdahale Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden geldi. Bahçede başlayan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine yangın HBB İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürüldü. HBB İtfaiye Ekiplerinin anında müdahalesi oluşabilecek büyük bir orman yangını faciasını önledi.

HBB İtfaiye Ekipleri yangına 4 itfaiye ve 12 personel,   Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ise 1 arazöz ve 4 personel ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıklayan ekipler, yangında yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bilgisini aktardı.

Kaynak: Habermetre

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