Haberler | H.B.B.

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Tarih: 06 Temmuz 2021, 11: 21 Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Medeniyetler Bahçesi' temasıyla 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 hazırlıkları devam ediyor.

Tarih: 06 Temmuz 2021, 11: 21

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Medeniyetler Bahçesi' temasıyla 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 hazırlıkları devam ediyor.

Organizasyonun tanıtımında büyük rol üstlenen EXPO 2021 Hatay Gönüllüleri, HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığının üretim fidanlığında dev organizasyonun hazırlıklarına keyifle katkı sağlıyor.

Yaptıkları çalışmalarla tarımsal üretime dair farklı deneyimler kazanan Hatay Gönüllüleri, EXPO 2021 Hatay'a büyük katkı sağlayacak çalışmaların altına imza atıyor.

Endemik bitkilerden tıbbi aromatik bitkilere kadar pek çok farklı bitki türünün üretim çalışmalarında önemli rol üstlenen gönüllüler, üretim fidanlığında keyifli ve verimli zaman geçiriyor.

Kaynak: Habermetre