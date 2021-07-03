Haberler | H.B.B.

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Tarih: 03 Temmuz 2021, 11: 02 Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Antakya'daki bir kereste fabrikasının deposunda çıkan yangına anında müdahale etti.

Tarih: 03 Temmuz 2021, 11: 02

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Antakya'daki bir kereste fabrikasının deposunda çıkan yangına anında müdahale etti.

Olay 3 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Sabah saat 09. 29'da yangın ihbarını alan HBB ekipleri, 09. 36'da olay yerine vardı. Yangına ivedilikle müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

HBB ekipleri, yangını söndürdükten sonra başladığı soğutma çalışmalarını da tamamlayarak bölgenin güvenliğini sağladı.

Kaynak: Habermetre

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