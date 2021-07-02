Haberler | H.B.B.

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Tarih: 02 Temmuz 2021, 12: 57 Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan taksi hizmetlerine yeni bir soluk getirdi.

Tarih: 02 Temmuz 2021, 12: 57

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan taksi hizmetlerine yeni bir soluk getirdi.

İl genelinde başlatılan çalışmalar ile şehir içinde hizmet veren mevcut taksilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, VIP taksi hizmetine başladı.

8+1 kişi kapasitesine sahip taksiler ile kalabalık gruplar rahatça seyahat edebilecek. Aynı zamanda şehre kazandırılan bu hizmet ile vatandaşlar, güvenli ve konforlu ulaşımın tadını çıkarabilecek.

VIP taksi ile hizmet sınıfı yüksek taksilerin vatandaşlara hizmet vereceğini açıklayan HBB yetkilileri, taksilerin geniş koltuk rahatlığına, daha geniş bagaj alanlı ve koltuk aralığı/diz mesafesine sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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