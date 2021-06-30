Haberler | H.B.B.

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Tarih: 29 Haziran 2021, 21: 54 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İstanbul'da devam eden Gastronomi Turizm Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Tarih: 29 Haziran 2021, 21: 54

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İstanbul'da devam eden Gastronomi Turizm Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

56 yerel televizyon kanalında canlı yayınlanan programda fuarı değerlendiren Savaş, Hatay'ı tüm yönleriyle tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

SAVAŞ HATAY'IN ZENGİNLİKLERİNİ ANLATTI

Hatay'ın tarihsel ve kültürel birikimiyle, insanlarının gönül zenginliğiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Savaş, "Her dilden, dinden, ırktan ve renkten insanın bir arada kardeşçe yaşadığı şehirdir, Hatay. Şehrimizde kültür zenginliği, medeniyet birikimi var. Bunlarla birlikte doğal güzelliklerimiz var. İki gündür İstanbul'dayız ve şehrimizi tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Lütfü Savaş 10 Aralık'ta başlayacak EXPO 2021 Hatay hakkında da bilgi verdi.

EXPO 2021 Hatay'ı iki farklı bölgede yapacaklarını söyleyen Savaş, "Antakya-Defne bölgesinde ulusal, İskenderun-Arsuz bölgesinde ise uluslararası mutfak ve bahçeler olacak. Ülkemizden 15 Büyükşehir katılacak. Onların gastronomisini ve bahçelerini misafir edeceğiz. Her iki bölgemizde kurulacak bahçe ve mutfaklar kalıcı olacak. Şehrimize gelen misafirler hem ülkemizin şehirlerinin güzide bahçelerini hem de kadim mutfaklarını tatmış olacak" diyerek EXPO'ya ilginin çok güzel olduğunu ifade etti.

HATAY MUTFAĞINDA YOK YOK

Hatay mutfağını zenginliğinden de bahseden Savaş, "600'ün üzerinde yemek çeşidimiz var. Zeytinyağı ve çeşitli otlarla yaptığımız Akdeniz mutfağını yansıtan rejim yemeklerimiz var. 7 ilçemizin denize kıyısı olduğu için zengin deniz mahsullerimiz var" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: SAVAŞIN GÖLGESİNDEN KURTULMAK, BARIŞA KATKI SAĞLAMAK VE İNSANLARI DOYA DOYA ŞEHRİMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

Hatay'ın 9 yıldır savaşın gölgesinde olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, "Savaşın gölgesinden kurtulmak, barışa katkı sağlamak ve insanları doya doya şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Doğal güzelliklerimizi, endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerimizi, coğrafyamızı ve çok daha fazlasını görmek için herkesi Hatay'a bekliyoruz.   Herkesi Türkiye'nin Akdeniz'deki son durağı olan Hatay'da, ülkemizin Lezzet Köşesi'nde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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