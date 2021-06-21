Haberler | H.B.B.

Tarih: 21 Haziran 2021, 20: 56 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yedi radyonun ortak canlı yayın konuğu olarak 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Tarih: 21 Haziran 2021, 20: 56

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yedi radyonun ortak canlı yayın konuğu olarak 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"BİZİ HEYECANLANDIRAN VE HIZLI TEMPOYLA ÇALIŞTIĞIMIZ ORGANİZASYONUMUZU 10 ARALIK'TA AÇACAĞIZ"

EXPO 2021 hakkında bilgiler veren Başkan Savaş, "EXPO 2021 ülkemize ve Hatay'ımıza hayırlı olsun. 2017 yılından itibaren bizi heyecanlandıran ve hızlı tempoyla çalıştığımız organizasyonumuzu 10 Aralık'ta açacağız. Eksiklerimizi hızlı bir şekilde yaparak bitireceğiz. Hatay hayatında ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Hatay uzun yıllardır böyle bir organizasyona imza atmamıştı. İnşallah bu organizasyona Hatay halkı olarak imza atacağız. ve alnımızın akıyla da organizasyondan çıkacağız. Ondan sonraki süreçte de Hatay'ımız, ülkemiz, turizm, ticaret erbabımız, esnafımız, üreticilerimiz, çiftçilerimiz herkes kazanacak, kaybeden kimse olmayacak" dedi.

SAVAŞ: BU YAZDAN İTİBAREN TÜRKİYE'NİN VE HATAY'IN RAHATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Pandemi hakkında açıklama yapan Savaş, " Bu yazdan itibaren Türkiye'nin ve Hatay'ın rahatlayacağını düşünüyorum. İnşiallah öngörülerimiz doğrultusunda bir sonuç alırız ve temmuz ayından itibaren adece Hatay değil bütün ülkemizdeki birçok şehrimiz turizmle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadan pozitif algıya açık bir durumla yaşamaya devam eder. Aralık ayına kadar da oldukça rahat bir pozisyona geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"EXPO HATAY'A UZUN YILLAR HİZMET EDECEK"

EXPO 2021 organizasyonunun Hatay'a uzun yıllar hizmet edeceğinin altını çizen Lütfü Savaş, " EXPO'yu 10 Aralık'ta açacağız. Önümüzdeki yıl boyunca organizasyonlarımız devam edecek. Bu konuda organizasyonun altı aylık olacağı konuşuluyor ama biz gayri resmi olarak gelen bütün misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Oradaki bütün organizasyonlar da devam edecek. Biz organizasyonumuzu altı aylık yapmıyoruz. EXPO'dan sonra da her iki bölgedeki aktivasyonumuz, oranın kullanılması, eğitim, eğlence, kültürel faaliyetler, gastronomi olmak üzere her şey canlı tutulacak. Biz bu iki mekanımızda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Hatay bundan sonraki süreç içersinde herkesi rahat rahat ağırlayacak bir pozisyona gelecek" açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş konuşmasının devamında, " En son Sayın Valimizi EXPO alanına davet ettim. Çok güzel ve övgü dolu sözler söyledi. Valimiz Hatay'daki renkleri kucaklayarak hizmetler gerçekleştiriyor. Sayın valimizin bu tutumundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. EXPO alanını gezdi ve takdir etti. Zaten spor konusunda ve yapmış olduğumuz güzel organizasyonlarda da desteğini alıyoruz"dedi.

"HATAY ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR"

Herkesin birlik ve beraberlik içinde şehrine hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Lütfü Savaş, " Ben olaylara Hatay'da siyasi bir gözlükle bakmıyorum. Hatay çok özel bir şehir. ve Hatay'ın hemen hemen bitişiğinde 9 yılı aşkındır bir iç savaş var. ve 11 yılı aşkındır iç kargaşa var. Bütün bu kargaşanın ve savaşın gölgesindeki en önemli serhat şehrinde tabi ki belediye başkanı, garnizon komutanı, vali ve bütün A protokoldaki ve ondan sonraki protokoldaki bütün siyasetçilerin, devlet adamlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Sayın valimiz de aynı düşünceye sahip. Biz bugüne kadar birbirimizi kırmadan ve birbirimize önyargılı olmadan devletimizin ve milletimizin hizmetlerini yapmaya gayret ettik" dedi.

"BİZ PARTİ OLARAK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ ÖNEMSİYORUZ"

Başkan Savaş, "EXPO ile ilgili yaklaşık 55-60 tane büyükelçilerimizi Ankara'da ziyaret ettik ve EXPO'yu anlattık. Sayın Genel başkanımızın yazılı emri ve sözlü talimatı ile beni Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kıbrıs temsilcisi yapmıştı. Biz Sayın Genel Başkanımız, genel sekreterimiz ile Kıbrıs'a gittik. Sayın Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve büyükelçi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ve devlet büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Bundan sonra daha fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgileneceğiz. Bizim iki ayda bir büyükşehir belediye başkanları olarak toplantılarımız oluyor. Ekim sonu kasım ayı başı gibi Kıbrıs'ta toplanacağız. Bizim için Kıbrıs gerçekten de önemli. Kıbrıs konum itibriye Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bekası anlamında önemli. Biz parti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önemsiyoruz" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ: BUGÜNE KADAR BU KADAR UMUTSUZ BİR TOPLUM GÖRMEDİM

Gaziantep'te gerçekleştirilen çalıştay hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Biz rutin olarak bütün büyükşehir belediye başkanları iki günlük çalıştay yaparız. Gaziantep'te üç günlük çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayın ilk gününü geziye ayırdık. Büyükşehir belediye başkanlarımız ayrıca ilçe belediye başkanlarımız ile grup halinde merkezde ve ilçelerde çarşıyı gezdik. Daha sonraki günlerde de kendi içimizdeki yapmış olduğumuz güzel hizmetleri, eksiklerimizi ve yapmamız gerekenleri tartıştık. Son günde ise tartışmamızın özetini konuştuk. ve dünyadaki özellikle Türkiye'deki yeni kurulan şirketler ve yeni gelişmeleri konuştuk. Daha sonra da Sayın Genel Başkanımız üç günlük çalışma ortamındaki bütün edindiğimiz kazanımları, beklentileri ve çıkarılan sounçları bizimle paylaştı" değerlendirmesinde bulundu.

"HATAY'I TANIYAN İNSANLARIN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ"

Hatay'ın Suriye'de yaşanan savaştan dolayı oldukça etkilendiğini belirten Lütfü Savaş, "Biz 9 yıldır çok zor şartlarda yaşayan bir şehiriz. Ekonomik, sosyalojik ve psikolojik anlamda çok yorulduk. Bütün bunları yaparken sadece hizmet yetmez. İnsanlarımızın evine götüreceği ekmeği veya pastanın dilimini arttırmak lazım. Bizim yapmış olduğumuz faaliyetler belediye para kazansın diye değil, insanlarımızın eksilen ekmeğini, veya pastasının eksilenini yerine koymak ve insanlarımıza umut aşılamaktır. Hayata sımsıkı bağlamalarını sağlamaktır. Bütün bunları esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün, ticaret erbablarımızın, turizmle ilgilenen insanlarımızın umudu olması için yapıyoruz. Hatay'ı tanıyan insanların sayısının artmasını istiyoruz" dedi.

EXPO alanlarını son durumu hakkında bilgi veren Savaş, "Şu anda Antakya- Defne bölgesinde alanı içerisinde inşaatın yüzde 97'si bitmiş durumda. İskenderun bölgesindeki inşaatımızın da yüzde 98'i bitti. Biz muhtemelen ağustos veya eylülden itibaren EXPO olana kadar büyük organizasyonlar yapacağız. Bundan sonra müzik, sanat ve gastronomi festivalleri gibi önemli festivaller yapacağız. Yılda ortalama 7-8 fuar da yapacağız" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ : DAĞ CEYLANLARININ YAŞAM ALANINA DOKUNULMASIN

Lütfü Savaş şöyle devam etti:

"EXPO'nun logosunu 'Barış Çiçeği' yaptık. 13 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmışız ve Barış Çiçeği'nin 13 yaprağı var. Gazella gazellalarımız da maskotlarımız oldu. Gazella gazellalarımız yaklaşık 70 civarında iken şuanda 1170 civarında sayıya ulaşmışlar. Orada taş ocakları izni verilmiş. Bu hayvanları rahatsız etmesinler. Bu nadide çiçek gibi hayvanlar başka ilde yok. Onları lütfen koruyalım ve yaşatalım. Biz bu konu ile ilgili yakında kampanya başlatacağız. Kampanyamıza lütfen herkes destek versin"

" STADLARI YIKMASINLAR"

Hatayspor'a ait stadlarının yıkılması ile ilgili açıklama yapan Başkan Savaş, "Hatayspor'umuzun sahası var. 70 yıllık bir geçmişi var. 54 yıldır da Hatayspor'un bir geçmişi var. Şu anda yıkılması için uğraşılıyor ve oraya 'Millet Bahçesi' yapacağız söyleniyor. Lütfen bu stadları yıkmasınlar. Orada şehrin müthiş anıları var. Her yerde ve özellikle İskenderun'da yeşil alan ve sahil var. İnsanla sadece orada maç seyretmeye gitmiyor anılarını da yaşıyorlar. Hatayspor'un sahası aynı şekilde sahipleri tarafından yeşil alan olarak bağışlanmış. Herkes orada spor yapıyor. Benim siyasilerden, bütün kurum ve kuruluşlardan ricam bu iki stadı yıkmasınlar. Burada insanlar spor yapmaya devam etsinler" diye konuştu.

"BİZ ÇİFTÇİMİZE PARA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ HEM DE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMALARINI İSTİYORUZ"

Programın son dakikalarında Başkan Savaş, " EXPO, gastronomi, HADO ve kırsal kalkınma projemizi bitirdiğimizde va başardığımızda birçok şehir bizi örnek alacaktır. Biz uluslararası aktörlerin altında kalmayalım. Onlar bizim çiftçimizi, üreticimizi, ve ticaret erbabımızı ezmesinler. Ezmemeleri için de tabi ki hükümetin alacağı tedbirler, plan ve programlar çok önemli. Biz çiftçilerimize hem para kazandırmak istiyoruz hem de teknolojiden faydalanmalarını istiyoruz. Onlarla birlikte yürüyüp çiftçilerimizin önünü açmak istiyoruz. Hatay'ın kalkınması, gelişmesi ve biraz daha kazanması için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre