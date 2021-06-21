Haberler | H.B.B.

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Tarih: 21 Haziran 2021, 12: 10 Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarih: 21 Haziran 2021, 12: 10

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Salgın sebebiyle uzun süredir maçların oynanmadığı ligde çalışmalarını antrenmanlarla sürdüren Hataylı basketbolcular, 7 Temmuz'da başlayacak 1. Lig'e yükselme maçlarına Antakya'da hazırlanıyor.

5 Temmuz'a kadar HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde kamp yaparak hem güç hem de moral depolayacak olan mavi-beyazlılarda tek hedef 1. Lig'de mücadele etmek.

Yalova'da düzenlenecek turnuvada Hatay Büyükşehir Belediyespor ile birlikte 9 takım daha mücadele ederek 1. Lig'e yükselmek için ter dökecek.

Kaynak: Habermetre

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