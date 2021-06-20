Haberler | H.B.B.

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Tarih: 20 Haziran 2021, 19: 45 Hatay Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap yarışları tamamlandı.

Tarih: 20 Haziran 2021, 19: 45

Hatay Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap yarışları tamamlandı.

18-20 Haziran tarihlerinde Samandağ Çevlik'te yapılan yarışlar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

İlk gün antrenman ve serbest uçuşların yapıldığı organizasyonda son iki gün yarışlar yapıldı.

Onlarca paraşüt iki gün boyunca Samandağ semalarını renklendirirken vatandaşlar da bu keyifli etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Pazar günü yapılan uçuşların ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Genel klasmanda Bursa'dan Kerem Dinçer 1'inci, Antalya'dan Harun Karateke 2'nci ve yine Bursa'dan İbrahim Dinçer 3'üncü oldu.

Kadınlar klasmanında da Erzincan'dan Kübra Cengiz 1'inci, Eskişehir'den Aleyna Özel 2'nci ve Antalya'dan Merve Kanmaz 3'üncü oldu.

Kerem Dinçer elde ettiği derecesiyle aynı zamanda dünya rekorunu da kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran'ın elinden aldı.

Ulaşımdan konaklamaya, yeme-içmeden yarışlara kadar organizasyonun kusursuz olduğunu belirten sporcular, kendilerine bu imkanları sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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