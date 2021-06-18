Haberler | H.B.B.

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Tarih: 14 Şubat 2021, 17: 23 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kent ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih: 14 Şubat 2021, 17: 23

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kent ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Programın ilk dakikalarında Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için baş sağlığı dileklerini ileten Savaş, "Bölgede yapılan operasyonlar ülkemizin huzur ve selameti için yapılıyor. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; sevenlerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Lütfü Savaş, Hatay'daki koranavirüs vakaları ile ilgili gelişmeleri ve hastalığın seyri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Hatay MKÜ Tıp Fakültesi'ndeki hekimlerden aldığı bilgileri izleyicilerle paylaşan Savaş, "Şubat ayı ile başlayan düşme devam ediyor. Çok yüksek oranda vaka sayısı yok. Hastalığa bağlı olarak günde 5-6 ölüm gerçekleşiyor. Korunma konusunda sağduyulu olmak zorundayız. Yaşamımıza bir süre daha böyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Virüsle karşılaşan her 4 kişiden 3'ü hastalığın semptomlarını göstermediği için daha dikkatli olmalı ve önlemlere riayet etmeliyiz" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ "AŞI OLUN" ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Koronavirüs aşısı hakkında da düşüncelerini yineleyen Savaş, "Aşılama başladı ve ben aşı oldum. Ülkemizde uygulanan aşının antikor oluşturma seviyesi diğer aşılara göre daha düşük olsa da ben herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Hatay'da şu ana kadar 54 bin 611 kişinin aşı olduğunu bilgisinin paylaşılması üzerine Savaş, "Sağlık Bakanlığımız bu süreçte ortalamın biraz altında bir başarı elde etti. Kuzey Kore ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde vaka görülmedi. Amerika ise çok başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

HBB Başkanı Lütfü Savaş, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntıları ve buna çözüm olabilecek önerileri bir kez daha dile getirdi.

BAŞKAN SAVAŞ: ESNAFIN YANINDA OLMALIYIZ

Ekonominin olumsuz etkilendiğini ve birçok sektörün zor durumda olduğunu söyleyen Savaş, "Esnaf bir yıldır kepenk açmadı ama kirasını, vergisini, stopajını vb. giderlerini ödemek zorunda. Merkezi hükümet başta olmak üzere hepimiz kendi gücümüz oranında destek vermeliyiz. İş yapamayan esnafımızın zararını en aza indirecek şekilde yardımcı olmalıyız. Hükümet önayak olmalı ve biz de destek vermeliyiz" dedi.

"SADAKAT VE SAMİMİYET VARSA HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ"

Lütfü Savaş, Hatay'da 50 binden fazla ailenin asgari geçim sınırının altında yaşadığını ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin bu durumdaki vatandaşlara yaptığı yardımları açıkladı. Yaklaşık 20 bin aileye nakdi yardımda bulunduklarını ifade eden Savaş, "Günde 10 bin ekmek dağıtıyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye malzemesi sağlıyoruz. Kayıtlı ailelerimiz her ay marketlerimizden ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kiracımız olan iş yerlerinin kapalı olanlarından haziran ayına kadar kira almayacağız. Açık olanları ise bekleteceğiz ve haziran ayında karar vereceğiz. Biliyorum bu yaptıklarımız yetmez. Daha güçlü destek için hükümet öncülüğünde bir çatı altında toplanarak yapmalıyız. Sadakat ve samimiyet varsa her şeyi başarabiliriz" dedi.

Başkan Lütfü Savaş programın ilerleyen dakikalarında Hatay'daki barajların su seviyeleri ve kuraklık ile ilgili aldıkları önlemleri açıkladı.

BAŞKAN SAVAŞ YENİ KAMPANYA YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Yayladağı'ndaki barajın yüzde 32, Karaçay Barajı'nın yüzde 35 doluluk oranında olduğunu belirten Savaş, "Bu iki barajımızdan almamız gereken suyun sadece 4'te 1'ini alabiliyoruz. Samandağ'a bu sene Karaçay Barajı'ndan vermek istiyoruz. Ülkemizde yer altı suları kritik seviyenin altına düşmüş durumda. Ovadaki ziyaretimde bir hemşehrimiz artık 250 metreden su çıkardığını söyledi. Önceden bunun 10 metre olduğunu ifade etti. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olarak Dünya Su Günü'nde bir kampanya başlatacağız. Biz bu kampanyanın içine Atakaş Hatayspor'u da dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AİLEME İÇİRMEYECEĞİM SUYU HEMŞEHRİLERİME VEREMEM"

Başkan Lütfü Savaş, izleyicilerden gelen sorulara da samimiyetle cevap verdi. Aslantaş Barajı'ndaki suyun İskenderun'a neden verilmediğini detaylarıyla açıklayan Savaş, "Mevzuata göre atık suların karıştığı su arıtma da arıtılsa bile içme suyu olarak kullanılamaz. Aslantaş'a uzun havalandırmalı çamurlu sistemin olduğu arıtma tesisinden su geliyor. Bu sistemde su yüzde 85 arıtılıyor. Yüzde 15 arıtılmamış suyu ben içme suyu olarak kullanamam. Kendim içmediğim, aileme içirmeyeceğim suyu hemşehrilerime veremem" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ SU SORUNU İÇİN REÇETEYİ AÇIKLADI

Kuraklık, su sorunu ve altyapı çalışmaları hakkında da konuk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savaş, "Böyle giderse Amik Ovası susuz kalacak. Normal şartlarda Tahtaköprü Barajı'nın 400 milyon metreküp su rezervi var. Biz oradaki suyu alıp arıtarak ovaya verirsek Kırıkhan, Kumlu, Hassa, Reyhanlı ve Serinyol gibi bölgeler ile köyler susuzluktan kurtulmuş olacak. Çiftçilerimiz geliştirip damlama sistemini kullanmalarını sağlamalıyız. Kayıp kaçağı önlemeliyiz. Tüm bunları yaparsak ovamızı çoraklaşmaktan kurtarır verimini arttırırız" dedi.

"BÖLGENİN UHDESİ DSİ'DE OLMASINA RAĞMEN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Havaalanı bölgesindeki köylerin su altında kalmasının önüne geçilmesi için DSİ'nin çalışma yapması gerektiğini de belirten Savaş, "O bölge belediyemizin değil DSİ'nin uhdesinde ama biz yine üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Oraya drenaj kanallarının yapılması lazım. Bunlar maliyetli projeler. Bölgedeki sorunun kalıcı çözümü için DSİ'nin elini taşın altına koyması lazım" dedi.

"YİNE ALTYAPIYA EN ÇOK YATIRIM YAPAN BELEDİYE OLABİLİRİZ"

Altyapı çalışmalarına il genelinde devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Savaş, "Ortalama 3 bin patlakla mücadele ediyoruz. Bunun olmaması için tüm şebekeyi yeniliyoruz. Kırılgan ve asbestli boruları yeniliyoruz. Bu yıl da yine 2017'deki gibi altyapıya en çok yatırım yapan belediye olabiliriz" dedi.

KENT İÇİN PROJELER MASAYA YATIRILDI

HBB Başkanı Savaş, Antakya'daki Vakıf İş Hanı ve yıkılması gündemde olan Antakya Atatürk Stadyumu'nun alanları ve diğer kentsel dönüşüm projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"19 YILDIR BÜTÇEYİ YÖNETENLER KEŞKE HATAYLILAR İÇİN GÜZEL BİR ALAN YAPSA"

Vakıf İş Hanı için Anıtlar Kurulu ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na iki kez başvurduklarını belirten Lütfü Savaş, "O bölge için projemizi sunduk. Hatta o alana karşılık başka bir alanın takası konusunda teklifte bulunduk ancak kabul görmedi. Bin 200 metrekarelik bir alan için belediyenin 40 milyon lirasını harcayamayız. Bütçemiz yetmez. Keşke 19 yıldır devletin bütçesini yönetenler orayı alıp Hataylıların ihtiyacını karşılayacak güzel bir alan yapsa. Kültür Bakanlığı bunu yapabilir" dedi.

HBB'NİN PROJESİ HAZIR

Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasına karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Savaş, "Bizim orası için büyük ve güzel bir projemiz var. İçinde gençlik merkezinin, engelli merkezinin, otoparkın olduğu; resmi törenlerin, konserlerin, eğlencelerin yapıldığı güzel bir alan projemiz var. O alanı bize verirlerse şehrimize çok güzel bir yapı kazandırmış oluruz" dedi.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN SAĞLIKLI YAŞAM VURGUSU

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Antakya'nın üst kısmındaki kentsel dönüşüm projesi ile de merak edilenleri açıklayan Savaş, "Dağ bandında 37 hektarlık alanda kentsel dönüşüm planımızı yaptık ancak 4 buçuk yıldır izin alamıyoruz. O bölgede büyüyen biriyim. Oradaki yaşamın ne kadar zor olduğunu biliyorum. O bölgedeki ortalama yaşam ömrü 60 yıl. Oradaki insanımızı şatafatlı olmasa bile sağlıklı şekilde yaşatalım. Yaşam standartlarını iyileştirelim. Bakanlık izin versin biz yaparız. Muhalefet partilerinin belediyeleri de iktidar partisi belediyeleri gibi görülmesi gerekir" dedi.

Başkan Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesinin deprem riskini karşı yürüttüğü çalışmalar da değindi.

HBB OLASI DEPREM İÇİN İŞİ SIKI TUTUYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını ifade den Savaş, "Bu ayki meclis toplantımızda konuştuk. Valiliğimiz, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız ve ilçe belediyelerin imar müdürlükleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Hatay'daki binaların yüzde 95'inde tuzlu kum kullanılmış. Binaların yerinde yenilenmesi ile ilgili tüm paydaşlarımızla ortak çalışma yürüttük" dedi.

Lütfü Savaş, Expo alanındaki çalışmaların son durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"HATAY'I FESTİVALLER ŞEHRİ YAPACAĞIZ"

İskenderun'daki alanın yüzde 90, Antakya'daki alanın yüzde 80 civarında tamamlandığını belirten Savaş, "Alanlardaki çalışmalar çok iyi şekilde ilerliyor. Yaklaşık 550 gönüllü vatandaşımız Expo 10 Aralık'ta başlayacak ama 2022 yılı boyunca çok güzel organizasyonlar olacak. Hatay festivaller şehir olacak. Expo alanlarında müzik, gastronomi vb. festivaller yapacağız. 13 medeniyetin birikimini Expo aracılığıyla paylaşacağız" diyerek Expo alanlarına gerçekleştirecekleri ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

Programın son bölümünde Atakaş Hatayspor'un başarılı grafiği masaya yatırıldı.

Atakaş Hatayspor'un 5 yıl sonra çok daha iyi yerlerde olacağını söyleyen Savaş, "Bundan 5 yıl önce bugünleri anlatsam kimse inanmazdı. Şimdi de aynısını söylüyorum. 5 yıl sonra daha iyi yerlerde olacağız. Ayakları yere basan çalışmaların altına imza attık. Koordineli ve bilimsel çalıştık. Hocalarımızla anlaşırken, futbolcularımızı tanıtırken bizimle dalga geçtiler ama biz hedefimize koştuk. Liderliği ben yaptım ama herkes bana iyi arkadaşlık yaptı" diyerek her konuda istişare yaptıklarını bir kez daha ifade etti.

BAŞKAN SAVAŞ'TAN KÖTÜ SÖZ UYARISI

Hakemler hakkında konuşmamaya devam edeceklerini bir kez daha belirten Savaş, Arkadaşlarıma bizi küçük düşürecek en ufak bir açıklama yapmamaları için rica ettim. Hakem hataları aleyhimize de olsa kötü söz söylemeyeceğiz. Hakemler biraz daha cesur olursa birkaç takımın canı yansa bile hakemlik ve futbol müessesemiz daha iyi olur. Künefe tadında maç yapalım ve karşımızdakine saygıyla bakalım" dedi.

SAYGI DUYULAN BİR TAKIM: HATAYSPOR

Yeni stadyumun açılışı için Fenerbahçe'nin maç teklifine de değinen Savaş, "Fenerbahçe yeni stadın açılışını burada yapmak istiyorsa bize duydukları saygıdan ötürüdür. Bu başarı sadece benim eserim değil. Ben sadece mihmandarlık yapıyorum. Aynı hedefe birlikte yürüyen bir ekibiz" dedi.

Gün içinde oynayacakları A. Alanyaspor maçı için de düşüncelerini paylaşan Savaş, hiçbir maçın intikam maçı olmadığını belirterek centilmence bir maç olması temennisinde bulundu.

Başkan Savaş, programın sonunda İslam alemi için önem taşıyan üç ayların başlangıcının hayırlı; Sevgililer Günü'nün de kutlu olmasını dileyen Lütfü Savaş, herkese sevdikleriyle huzur dolu zamanlar diledi.

Kaynak: Habermetre