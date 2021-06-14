Haberler | H.B.B.

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Tarih: 14 Haziran 2021, 12: 01 Hatay Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını il genelinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Tarih: 14 Haziran 2021, 12: 01

Hatay Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını il genelinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Faaliyetlerini tüm birimleriyle koordineli olarak yürüten HBB ekipleri, hafta sonu birçok çalışmanın altına imza attı.

Yayla ve üretim yollarında yol açma ve bakım yapan ekipler, altyapı kazısı sebebiyle yıpranan yollarda bakım ve onarım ile dolgu çalışması yaptı.

HBB ekipleri ayrıca, ihtiyaç dahilindeki birçok dereyi temizledi. Yağmur suyu kanal açımı ile birlikte büz döşeme çalışması da yürüten ekipler, kış aylarında yaşanabilecek bazı olumsuzlukların önüne geçmiş oldu.

Kaynak: Habermetre