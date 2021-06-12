Haberler | H.B.B.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haberler | H.B.B.

Haberler | H.B.B.
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarih: 12 Haziran 2021, 21: 59 Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, HATSU Genel Müdürü İkbal Polat, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HBB'nin bazı daire başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ilçe başkanları ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Tarih: 12 Haziran 2021, 21: 59

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, HATSU Genel Müdürü İkbal Polat, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HBB'nin bazı daire başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ilçe başkanları ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Spor kompleksinde gerçekleşen görüşmede parti yöneticilerine, 2020 yılında tamamlanan işler ve 2021 yılı içerisinde HBB ile HATSU'nun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Yeni projelerin detaylarının da paylaşıldığı toplantıda, ilçe başkanları bilgilendirme ve hayata geçirilen projeler dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yöneticilerine teşekkür etti.

Parti yöneticileri kendi ilçeleri için yapılmasını istedikleri bazı projeleri de HBB ve HATSU yöneticilerine sundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haberler | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 23:37:08. #1.13#

title