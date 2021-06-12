Haberler | H.B.B.

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Tarih: 12 Haziran 2021, 21: 59 Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, HATSU Genel Müdürü İkbal Polat, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HBB'nin bazı daire başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ilçe başkanları ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Tarih: 12 Haziran 2021, 21: 59

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, HATSU Genel Müdürü İkbal Polat, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HBB'nin bazı daire başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ilçe başkanları ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Spor kompleksinde gerçekleşen görüşmede parti yöneticilerine, 2020 yılında tamamlanan işler ve 2021 yılı içerisinde HBB ile HATSU'nun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Yeni projelerin detaylarının da paylaşıldığı toplantıda, ilçe başkanları bilgilendirme ve hayata geçirilen projeler dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yöneticilerine teşekkür etti.

Parti yöneticileri kendi ilçeleri için yapılmasını istedikleri bazı projeleri de HBB ve HATSU yöneticilerine sundu.

Kaynak: Habermetre