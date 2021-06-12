Haberler | H.B.B.

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Tarih: 12 Haziran 2021, 22: 03Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde gerçekleştirdiği başarılı müdahaleler ile yangınları kısa sürede kontrol altına alıyor.

Tarih: 12 Haziran 2021, 22: 03Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde gerçekleştirdiği başarılı müdahaleler ile yangınları kısa sürede kontrol altına alıyor. Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen orman yangını meydana geldi. Vatandaşların 17. 30'da ihbarı üzerine yangına müdahale eden HBB İtfaiye ekipleri, 17. 39'da yangın alanına gelerek müdahalede bulundu. Ormanlık alanda çıkan yangına, HBB'nin Gönülllü İtfaiyecileri 1 ekip, Altınözü İtfaiyesi ve Defne İtfaiyesi toplamda 3 ekip, Orman Müdürlüğü'nden de 1 ekip gelerek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, yangın sonucunda can kaybının olmadığını açıkladı.

Kaynak: Habermetre

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