Haberler | H.B.B.

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Tarih: 12 Haziran 2021, 14: 38Paraguay Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Tarih: 12 Haziran 2021, 14: 38Paraguay Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Büyükelçi Valdez'in eşi Celestina Diaz de Valdez, Prof. Dr. Nazan Savaş, EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar katıldı. Hatay'ın kültür, tarih, doğa ve gastronomi alanlarında oldukça zengin olduğunu ifade eden Savaş, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Valdez'den ülkelerindeki ticaret ve ekonomi hakkında bilgiler aldı. VALDEZ: HATAY'DA KİLİSE VE CAMİNİN YAN YANA OLMASI ÇOK HOŞUMA GİTTİHatay'ı oldukça merak ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Paraguay Büyükelçisi Ceferino Valdez, " Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölgeyi uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Antakya'nın tarihi açıdan zengin olmasından dolayı ve EXPO'nun tam olarak ne olduğunu öğrenmek için buraya geldik. Hatay'da kilise ve caminin yan yana olması çok hoşuma gitti. Daha önce Türkiye'ye gelmeden önce insanların kapalı görüşlü ve farklı göründüğünü düşünüyordum. Ama geldiğinde böyle olmadığını ve burada özgürlüğün olduğunu gördüm. Türkiye'nin bunu dünyaya tanıtması lazım" dedi. LÜTÜ SAVAŞ: EXPO'YU ORTA DOĞU'YA BARIŞ GELMESİ İÇİN YAPIYORUZValdez'e EXPO 2021 hakkında bilgiler veren Lütfü Savaş, " EXPO'yu 10 Aralık'ta başlatacağız. Tarım, çiçek, bahçe ve gastronominiz ile sizlerin de burada yer almanızı isteriz. EXPO'nun içerisinde şehir ile ülkelerin bahçelerin bahçeleri olmak üzere onların mutfakları ve yemekleri de olacak. Ayrıca tarım ve çiçek ile uğraşan profesyonel şirketler de yer alacak. Burada olacak ülkelerimiz kültür haftası adı altında istedikleri tarihlerde kültür ve sanat ile ilgili etkinlikler düzenleyebilecek. Ayrıca ülkeler kendi sanatlarını ve müziklerini burada tanıtma fırsatı bulacaklar. Paraguay'ı EXPO'yu görmeyi çok isteriz. Biz EXPO'yu Orta Doğu'ya barış gelmesi için yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Habermetre