Haberler | H.B.B.

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Tarih: 12 Haziran 2021, 11: 10 Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası dolayısıyla farkındalık yaratan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Tarih: 12 Haziran 2021, 11: 10

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası dolayısıyla farkındalık yaratan bir etkinlik gerçekleştirdi.

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde düzenlediği etkinliğe HBB personeli, Hatay Yürüyüş Ekibi, Boran Bisiklet Kulübü, Hatay Bisiklet Ekibi ve birçok doğasever katılarak alanda doğa yürüyüşü yaptı çevre temizliği gerçekleştirdi.

"AMACIMIZ TOPLUMDAKİ ÇEVRE BİLİNCİNİ VE ÇEVRE KORUMA ANLAYIŞINI ARTTIRMAK"

Etkinlikte düşüncelerini paylaşan HBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Dolğun, " Bugün Ballıöz mevkiinde doğa yürüyüşümüzü yaparak çevre temizliği yapıyoruz. Buradaki amacımız Dünya Çevre Günü ve Haftası münasebetiyle toplumdaki çevre bilincini ve çevreyi koruma anlayışını arttırmaktır. Son yıllarda çevre kirliliği konusunda gündemi meşgul eden çok ciddi çevre sorunlarını yaşanmaktadır. Bu anlamda biz de Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak sayın başkanımız Doç. Dr Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

DOLĞUN: EĞER BİLİNÇ VE GÖREV ANLAYIŞI BİREYDEN BAŞLARSA ÜLKEMİZİ, DÜNYAMIZI VE BÖLGEMİZİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİREBİLİRİZ

Dolğun konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: " Hızlı sanayileşme ve hızlı nüfus artışı çevre sorunlarını gündeme getirmiş. ve bu çevre sorunları bölgesel, ulusal bazdan çıkmış uluslararası boyutlara ulaşmıştır. Çevre bilinci ve çevre doğa anlayışını geliştirmek anlamında düzenlediğimiz etkinlikler çerçevesinde bunları gündeme getiriyoruz. Çevre hepimizin. Eğer doğamızı yok edersek ve tahrip edersek sağlıklı bir yaşam sürdüremeyiz. Türkiye'mizin ve Hatay'ımızın son derece güzel ve sağlıklı yaşam ortamları var. Biz sınırlı görev yapmaktayız. Ancak buradaki asıl görevi vatandaşlarımızın yapması gerekiyor. Eğer bilinç ve görev anlayışı bireyden başlarsa ülkemizi, dünyamızı ve bölgemizi daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızın çevreye ve doğaya sahip çıkmalarını istiyoruz"

Kaynak: Habermetre