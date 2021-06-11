Haberler | H.B.B.

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Tarih: 11 Haziran 2021, 22: 22 Hatay Valiliği tarafından Arsuz'da yapımı tamamlanan Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarih: 11 Haziran 2021, 22: 22

Hatay Valiliği tarafından Arsuz'da yapımı tamamlanan Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan merkezin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Suzan Şahin ve Abdulkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, ilçe belediye başkanları, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat ve HBB ve HATSU daire başkanları ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

400 metrekarelik alana yapılan ve 76 tekne kapasitesine sahip olan merkezin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz tarafından çalınan düdük ile 8 sporcunun katıldığı kano yarışması düzenlendi. Daha sonra yelken sporcuları tarafından yapılan deniz gösterisi ve su sporları etkinliği düzenlendi.

BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: HADO, HATAY'A BÜYÜK BİR DEĞER KATACAK

Açılış sonrasında gazetecilerin HADO ile ilgili sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Valiliğimiz yan taraftaki iskeleyi Belediyemize tahsis etmiş. Belediyemizin bir takım girişimleri var. Sanıyorum Orta Doğu şehirlerinden ve aynı zamanda Kıbrıs'tan seferler yapılacak. Tabi ki inanılmaz bir kapasite artışı sağlayacak. Ticaret ve turizm anlamında etkileşimi arttıracaktır. Hatay'a büyük bir değer katacak. İnşallah Hatay için önemli bağlantılar olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre