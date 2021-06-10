Haberler | H.B.B.

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Tarih: 10 Haziran 2021, 12: 02 Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen haşere, sivrisinek, larva ve uçkun ile mücadele il genelinde aralıksız ve planlı bir şekilde devam ediyor.

Tarih: 10 Haziran 2021, 12: 02

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen haşere, sivrisinek, larva ve uçkun ile mücadele il genelinde aralıksız ve planlı bir şekilde devam ediyor.

Bu konuda aldığı önlemleri büyük hassasiyetle uygulayan HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin son durağı Dörtyol oldu.

HBB ekipleri, ilçedeki 15 mahallede de ilaçlama yaptı. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek çalışmalarına yön veren ekipler, gündüz larva, gece ise uçkun ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Sağlıklı toplum ve çevre için hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirten Büyükşehir ekipleri, vatandaşların yaz aylarını sorunsuz geçirmesi için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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