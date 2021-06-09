Haberler | H.B.B.

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Tarih: 09 Haziran 2021, 10: 14Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Altınözülü muhtarlar ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Tarih: 09 Haziran 2021, 10: 14Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Altınözülü muhtarlar ve mahalle sakinleri ile buluştu. Akamber Çok Amaçlı Salon'da "çözüm ortağı" olarak adlandırdığı muhtarlarla istişareler gerçekleştiren Savaş, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talepleri dinledi. Altınözü'nün Fatikli, Akamber, Altınkaya, Kazancık, Kamberlii, Koz Kalesi ve Sofular muhtarları ile görüşmesinde mahallelilerin yoğun ilgi ile karşıladığı Lütfü Savaş, Altınözü'nde yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. "MUHTARLARIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ İLE BİRLİKE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Başkan Savaş, " Bugün Altınözü'ndeyiz. İlçe başkanımız, muhtarlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız ile buluştuk. Pandemiden biraz rahatlayan şehrimizde köylerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Köylerimizin sıkıntılarını dinlemek üzere muhtarlarımız ile güzel bir istişare toplantısı oldu. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. LÜTFÜ SAVAŞ: MUHTARLARIMIZ İLE YÜZ YÜZE GELECEK POZİSYONDAYIZLütfü Savaş konuşmasının devamında şöyle dedi : " Gerçekleştirdiğimiz buluşmada herkes yapılanları ve dertlerini anlattı. Çok şükür muhtarlarımızla yüz yüze gelecek pozisyondayız. Çünkü yıllardır köylerimizin dertlerine derman olmaya çalıştık. Ama köyler yıllardır ihmal edildiği için maalesef daha birçok eksiklikler var. Ama elzem ihtiyaçlardan başlayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köylerde muhtarlarımızla ve vatandaşlarımız ile birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah pandeminin son günleri olur. Biz de eskiden olduğu gibi özellikle taşradaki bütün hemşehrilerimiz ile buluşma imkanı buluruz. ve hizmetleri de daha tempolu yapmaya devam edeceğiz"Altınözü CHP İlçe Başkanı Hamit İsaoğulları da konuşmasında "Aylardır pandemi nedeniyle başkanımız ile bir araya gelememiştik. Uzun süre sonra başkanımız ve muhtarlarımız ile buluştuk. Zaten büyükşehir süreç içerisinde vatandaşlarımızın yanında oldu. Muhtarlarımız hem bizlere teşekkür ettiler hem de yapılacak hizmetleri dile getirdiler" dedi. Keskincik Mahalle Muhtarı Mehmet Belge de, " Muhtarlarımız ile güzel bir istişare toplantısı oldu. Keskincik Mahallesi yoğun ve ilçede en büyük nüfusa sahip bir mahalle. Lütfü Savaş'tan önce hiçbir hizmetten faydalanamıyorduk. Mahallem adına başkanımızın gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" dedi. "YÜZ YILDA YAPILMAYAN HİZMETLERİ BAŞKANIMIZ SAYESİNDE BEŞ YILDA YAPTIM"Lütfü Savaş'tan gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade eden Sivrikavak Mahalle Muhtarı Süheyl Dağlı, "Başkanımızın mahallemize gelmesinden dolayı çok memnunum. Böyle bir başkanı kolay bulamayız. Yedi yıldır muhtarım ve yedi yılda sadece Lütfü başkanımızdan hizmet alabildim. Daha önce köyümüze ayda bir defa bir saat su gelirdi. Ama şimdi çok şükür başkanımızın gelişi ile 24 saat su kesilmiyor. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Yüz yılda yapılmayan hizmetleri başkanımızın sayesinde beş yılda yaptım" dedi. Altınözülü gençlerle de sohbet eden Lütfü Savaş, vatani görevini yapmak üzere askere giden gençlere hayırlı tezkereler de diledi.

Kaynak: Habermetre