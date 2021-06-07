Haberler | H.B.B.

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Tarih: 07 Haziran 2021, 18: 56 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor.

Tarih: 07 Haziran 2021, 18: 56

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor.

Atakaş Hatayspor'un ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılarında büyük pay sahibi olan Lütfü Savaş, bu sezon 2. Lig'in kapısından dönen İskenderunspor'u unutmadı.

Lütfü Savaş, İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Balat ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz'ı ile bir araya gelerek turuncu-mavili takımın sahip olduğu imkanları ve yaşanan bazı sorunları değerlendirdi.

Görüşmede Başkan Savaş, kulüp başkanı Hakan Balat'ın talebi üzerine, sporcuların antrenman yapabileceği HATSU'ya ait alandaki haklarından feragat ettiklerini ve alanı İskenderunspor'un kullanımına bıraktıklarını bildirdi.

Söz konusu alanın bir kısmına futbol sahası yapılacağını, alanda sporcuların kaldığı yerin de bulunduğunu ifade eden Savaş, İskenderunspor'u da Atakaş Hatayspor gibi Süper Lig'de görmek istediklerini vurguladı.

Savaş ayrıca, şehrin takımlarının milli takımlara sporcu verebilecek imkanlara sahip olması için her türlü desteği vereceklerini belirterek İskenderun'daki mevcut stadın yıkılmamasını talep etti ve "Sayın Valimizden ricamız da budur.   İskenderun stadı yıkılmasın. Orası çocukların, gençlerin spor yapabileceği, İskenderunluların kullanabileceği bir yer olarak kalsın" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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