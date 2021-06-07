Haberler | H.B.B.

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Tarih: 07 Haziran 2021, 14: 28 Hatay Büyükşehir Belediyespor, amatör branşlardaki uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Tarih: 07 Haziran 2021, 14: 28

Hatay Büyükşehir Belediyespor, amatör branşlardaki uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Aydın Kuşadası'nda düzenlenen milli takım seçmelerine katılan Hatay Büyükşehir Belediyespor Muay Thai Takımı iki önemli derece elde etti.

Seçmelerde başarıyla mücadele eden Zehra Yanık, Türkiye 2. si oldu ve milli takıma seçildi. Yanık bu başarısının ardından ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Mavi-beyazlıların bir başka sporcusu Yusuf Yıldız da zorlu müsabakalar sonrası Türkiye 3. sü olarak milli takıma seçildi. Yıldız, elde ettiği bu derece ile ay-yıldızlı formayı EMF Cup şampiyonasında temsil edecek.

Kaynak: Habermetre