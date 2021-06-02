Haberler | H.B.B.

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Tarih: 02 Haziran 2021, 16: 03Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Tarih: 02 Haziran 2021, 16: 03Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Erdem, Ceyhan'da yapmış oldukları çalışmalar hakkında Başkan Savaş'a bilgiler verdi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Savaş, Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 organizasyonu, Hatay Deniz Otobüsü(HADO) ve birçok önemli projeleri Erdem'e anlattı.

Kaynak: Habermetre