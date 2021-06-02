Haberler | H.B.B.

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Tarih: 02 Haziran 2021, 14: 45 Hatay Büyükşehir Belediyesi hem ilçe merkezleri hem kırsal bölgelerdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Tarih: 02 Haziran 2021, 14: 45

Hatay Büyükşehir Belediyesi hem ilçe merkezleri hem kırsal bölgelerdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda altyapısı tamamlanan bölgelerin yolları yenileniyor.

HBB ekipleri bu çalışmalar doğrultusunda altyapısı tamamlanan Samandağ Cengiz Topel Caddesi'ni asfaltladı.

Ekipler ayrıca Güzelburç Mahallesi'nde, Asi Nehri üzerinde su bendi yapımına başladı.

ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Mahalle sakinlerinden çiftçi Yusuf Demirlioğlu, "Güzelburç'ta yapılan bu bentten Kırıkhan ve Kumlu köyleri de faydalanacaktır. Çiftçi olarak bizi kalkındıracak tek şey sudur. Başkanımız yıllardır bizim sıkıntılarımızı gideriyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemdeki üreticiler adına da teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre

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