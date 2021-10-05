Gyoza (Japon Mantısı) nasıl yapılır? En güzel Gyoza (Japon Mantısı) tarifi! Gyoza (Japon Mantısı) malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gyoza (Japon Mantısı) tarifi oldu. Peki en güzel Gyoza (Japon Mantısı) yemek tarifi nasıldır? Gyoza (Japon Mantısı) yemeği nasıl yapılır? Gyoza (Japon Mantısı) için gerekli malzemeler nelerdir?

GYOZA (JAPON MANTISI) TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER?

İç harcı için ;



Çeyrek lahana

100 g mantar

Yarım havuç

1 yemek kaşığı yeşil soğan

2 tatlı kaşığı taze zencefil Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2 çay kaşığı kuru pul biber

Hamuru için ;

3.5 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GYOZA (JAPON MANTISI) NASIL YAPILIR?

Tuzu sıcak suya ekleyip eritin. Ardından derin bir kaba aktardığınız unun içine suyu azar azar dökün. Dökerken bir yandan spatula yardımıyla kendi üzerine katlayarak hamuru oluşturmaya başlayın. İlk başta el kullanmayın çünkü hamur yapış yapış olacak, su bittikten sonra ellerinizi iyice unlayıp yoğurun.

10 dakika yoğurduktan sonra hamuru iki eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı streç filmle sararak 20 dakika dinlenmeye bırakın. Bu sırada içliği hazırlayın. Lahana, havuç ve taze zencefili rendelin. Üzerlerine ince bir tabaka halinde tuz ekip beklemeye alın. Yeşil soğan ve mantarı olabildiğince minik küpler halinde doğrayıp az bir zeytinyağında soteleyerek pişirin.

Suyunu saldıktan sonra ocaktan alıp, hiç suyu kalmaya kadar süzün. Rendelenenler suyunu saldığında elinizle iyice sıkarak içinde kalan suyu da çıkarın. Sebzeler bu aralıkta hacmini kaybedip ufacık kalacak.

Tüm malzemelerin suyunu iyice çıkardıktan sonra baharatları da ekleyip bir kapta hepsini birleştirin.

Dinlenen hamurlardan birini streç filmden çıkarıp yaklaşık 1 cm kalınlığında rulo haline getirin. Ruloyu yaklaşık 15 ufak parçaya kesin. Sırası sonra gelecek olan tüm parçaları bir tabağa koyup üzerlerini nemli bezle örtün. Bir parçayı alıp ince açıp, büyük bir bardakla kesin. İçlik koyup videodaki gibi katlayın. Hamur bitene dek, artan hamurları da kullanarak bu işleme devam edin.

Pişirilişi;

Tüm gyozalar bittiğinde kapaklı bir tavaya zemini kaplayacak kadar susam yağı koyup gyozaları dizin. Sıkı sıkı yerleştirebilirsiniz ama birbirlerine değmesinler. 5-6 dk altları kızarana (ve hafif yanıyor gibi olana) kadar ortadan biraz yüksek ateşte oynatmadan kızarmalarını bekleyin. Ardından dikkatlice 3/4 su bardağı su ekleyip hemen kapağı kapatıyoruz ve orta ateşe alın. Gyozaları su bitene dek haşlayın. Suyu bittiğinde 1-2 dk daha kızarmasına izin verin ve ocaktan alın.

Gyozaları sıcakken yanında soya sosu ile servis edin.

PÜF NOKTALARI

İsterseniz içliğe kıyma veya tofu kızartması ekleyebilirsiniz ama yağlarını süzmeyi unutmayın.

İç harcı için tüm malzemelerin suyu alınmış olmalı, yoksa gyozalarınız pişerken açılır.

Hamur nemli kalmalı, bezle örtmeyi unutmayın. Gyozaların kenarlarını ve üstünü çimdikleyerek sıkıca kapatın.

Gyozaları buzlukta saklayıp, çözdürdükten sonra pişirebilirsiniz.

Susam yağı tercih etmiyorsanız ceviz, fındık veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

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