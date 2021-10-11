Güvercin yuvası çalışmayı durdurdu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da refüjde budama çalışmaları yürüten ekipler, bir ağaçta yavru ve yumurta bulunan bir güvercin yuvası bulunduğunu görünce bir süre çalışmayı durdurdu. Ekipler bu ağacı pas geçerek sıradaki ağaçlarla budama işini sürdürdü.

Siteler Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde bulunan refüjdeki ağaçlarda budama çalışması yapan Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç dallarını budadıkları esnada güvercin yuvasına denk geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Abdulkadir Doğan, yuva içerisinde yumurtadan yeni çıkmış yavru bir güvercinin ve bir yumurtanın olduğunu fark ederek çalışmayı durdurdu. Elindeki motor testere ile ağaçları budayan Abdulkadir Doğan ve beraberindeki çalışma arkadaşları, yuvanın zarar görmemesi için yuvanın bulunduğu ağacı pas geçti. Anne güvercinin ürkmemesi için ve yuvanın da zarar görmemesini isteyen belediye çalışanları, yuvanın bulunduğu ağaçta çalışma gerçekleştirmedi. Sıradaki ağaçlarla budamayı sürdüren belediye personeli, yuva bulunan ağacın ise yavruların uçup gitmesinin ardından budanacağını belirtti.

Herkesin hayvanlara ve doğaya karşı daha duyarlı olmasını isteyen belediye personellerinden Abuzer Ürkmez, "Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı birimler olan budama ekibiyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız yukarıda budama yaparken kuş yuvasına denk geldi. Yuvarda bir tane yumurta ile bir tane yavru gördü. O kuşun yuvasının zarar görmemesi için ağacı tamamen kesemedik. Ne ağacımız, ne kuşumuz nede kuşumuzun yuvası zarar gördü" dedi.

Daha sonra konuşan Abdulkadir Doğan ise "Biraz önce bir ağaç kesiyorduk ve kuş yuvasına denk geldik. İçerisinde bir yavru ile yumurta vardı. Yuvayı görür görmez tehlike arz ettiğini söyledim arkadaşlara ve hemen kapattım makinayı. Ağacı o şekilde bıraktık. Ağacı kesmedik. Hayvanlara önem veriyoruz bu yüzden de ağacı kesmedik. Herkesin de hayvanlara önem vermesini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN