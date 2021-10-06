Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı Erzincan'da iş yerlerinden demir malzemeleri çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı yakalanarak tutuklandı.

ERZİNCAN (İHA) - Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da iş yerlerinden demir malzemeleri çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Erzincan'da geçtiğimiz günlerde Gülabibey Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Hırsızlık yapılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın önce motosikletiyle kısa bir keşif yaptığı, ardından çaldığı demir malzemeleri motosikletinin terkisine yükleyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü. İş yeri sahipleri, hırsızın bir hafta boyunca ufak ufak fark edilmeyecek şekilde demir malzemeleri çaldığını ve yapılan hırsızlığı geç fark ettiklerini söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Y.T. adlı zanlının daha önceden de suçlarının bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince takibe alınan zanlı, kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.T. cezaevine gönderildi.

Hırsızlık yapılan iş yeri sahiplerinden Özer Akgedik, bir hafta boyunca sürekli bir şeylerin çalındığını ifade ederek, "Erzincan'da demircilik yapıyorum. Bu hırsız arkadaşlar, 5-10 gün önce haftanın 7 günü sürekli bir şeyler götürüyor. Bizim burada bir tane pikabımız vardı, onun kapağı da buradaydı. Kapağı takacağımız zaman buranın soyulduğunu anladık. Daha sonra kamera kayıtlarımıza baktık ve 7 gün öncesine kadar vatandaş sürekli bir şeyler götürüyor, çaktırmadan alıp gidiyormuş. Yan komşularımıza da baktığımız zaman aynı onlarda gördük" dedi.

Yan dükkandaki demirci esnafı Mustafa Karaca ise, "30 senedir demir işi yapıyorum. Dışarıda, kapının önünde imalat yapıyorduk, orada malzemelerimiz duruyordu. Bir gün sabah geldik ki malzemelerin belirli bir bölümü yok. Aramaya başladık, daha sonra komşular da olmadığının farkına vardılar. Emniyete müracaat ettik. Sağ olsunlar geldiler, kamera kayıtlarına baktılar ve hırsızı buldular. Şu an tutuklu kendisi, biz de duruşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

(EFS-AA-CC-Y)

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı

Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri
Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

 Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mustafa Varank
Magazin Hazal Kaya Mustafa Keser Serenay Sarıkaya
Spor Namaz Vakitleri Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Kenan Karaman Adil Karaismailoğlu Namaz Vakitleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güvenlik kamerasına yakalanan demir hırsızı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 00:16:37. #1.13#