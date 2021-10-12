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Güvenli ve Yaşanılabilir Yerleşke Hayatı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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Güvenli ve Yaşanılabilir Yerleşke Hayatı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında öğrencilerin daha güvenli ve yaşanılabilir bir yerleşke hayatı sürmeleri adına yaptığı hazırlıkları tamamladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında öğrencilerin daha güvenli ve yaşanılabilir bir yerleşke hayatı sürmeleri adına yaptığı hazırlıkları tamamladı.

Panik butonlarından güvenlik kameralarına turnikelerden bariyerlere yerleşkelerin her alanında yapılan çalışmalardan bahseden İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Turşucu, yerleşkelerin daha güvenli hale getirilmesi adına yapılan çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirtti. Üniversitemize, 7 gün 24 saat aktif kameraların yerleştirildiğini, acil durumlarda kullanılması adına doğu ve batı yerleşkelerine panik butonlarının konumlandırıldığını söyleyen Turşucu, yerleşkeye giriş çıkış yapan araçların da kayıt altına alındığını bu kapsamda oluşturulan bariyer sisteminin de aktif bir şekilde kullanıldığını kaydetti.

Öğrencilerin üniversitemizde yer alan her alana turnike sistemi üzerinden giriş çıkış yaptığını ifade eden Turşucu, "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri Daire Başkanlığının ortak çalışması ile kütüphaneye 32 adet sabit, turnike ve kapı girişlerine 40 adet sabit, Uzaktan eğitim birimine 2 adet sabit, Batı Merkezi Derslikler binasına 40 adet sabit, panik butonu direklerine 4 adet hareketli-4 adet sabit, 13 yeni noktaya 39 sabit ve 5 hareketli olmak üzere toplam 166 kamera daha Güvenlik Yönetim Sistemine dahil edildi. Ayrıca 143 TB depolama alanına sahip 2 sunucu da sisteme eklendi. Sistem 221 kamera, 198 TB kayıt kapasitesi ve 3 adet sunucu desteği ile çalışmaktadır. " dedi.

Covid-19 tedbirlerini de değerlendiren Mehmet Turşucu, binalarda "maske uyarıları", "dezenfektan cihazı", "ateş ölçüm cihazı", "bilgilendirme afişleri" ile "el dezenfektanları" yerleştirildiğini de söyledi.

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Haber: Güvenli ve Yaşanılabilir Yerleşke Hayatı İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Haberler
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