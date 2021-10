Güvenli ve İyi Bir Eğitim İçin Her Türlü Tedbiri Alacağız

Tüm haberler için tıklayınız...

Gençlerimizin huzur ve güven ortamında eğitimlerinin sağlanması amacıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi. Eğitimin önceliği olduğunu belirten Vali Yazıcı, geleceğimizin teminatı gençlerimizin güvenli ve iyi bir eğitim almaları için her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

Eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi. İl genelinde okulların güvenliği için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutan vekili Albay Levent Akay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda okullarda güvenli ortamın sağlanması amacıyla güvenlik kameraları, okul çevrelerine görevlendirilen güvenlik birimleri, okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlileri ile okulların güvenliği noktasında yapılan yeni çalışmalar değerlendirildi.

İyi ve Güvenli Bir Eğitim İçin Çalışmalarımız Devam Edecek

Geleceğimizin teminatı gençlerin iyi ve güvenli bir eğitim alabilmeleri için her daim çok çalışacaklarını dile getiren Vali Yazıcı; "Eğitim bizim en önemli konumuz ve önceliğimiz. Bu sebeple eğitim kurumlarımızda eğitim gören gençlerimizin güvenliği de bizler için ilk sırada yer alıyor. Gençlerimizin okullarda ve çevresinde karşı karşıya kaldıkları tehditler ve riskler bizim için çok önemli. Başta eğitim kurumları, bizler ve güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu konuda el birliğiyle hareket edip çocuklarımızı gençlerimizi tehditlere karşı korumamız gerekiyor. Gençlerimizi tehditlere karşı korumak için buradayız. Güvenlik kameralarından başlayıp diğer tedbirlerimizi alıyoruz. Güvenlik birimlerimiz bütün okullarımızda gerekli tedbirleri alıyorlar. Gençlerimizi tehditlere karşı korumak için çalışmalarımız her daim devam edecek. " ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz En Meraklı Çağındalar

Gençlerin özellikle ortaokul ve lise döneminde en meraklı dönemlerinde olduğunu belirterek bu merakın bazen kötü neticelere sonuç doğurduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "Gençlerimiz en meraklı çağındalar. Bu merak onları bazen kötü alışkanlıklara da yönlendirebilir. Birçok gencimiz kötü maddelere merak yüzünden başlıyor. Bunları önleyici anlamda çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bu çocuklar bizim hepimizin. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bu tür kötü alışkanlıklara karşı korumalıyız. Önleyici anlamda çalışmalarımızı mutlaka dikkatlice yapmalıyız. Sizlerin de bu konulara dikkat etmenizi istiyorum. " dedi.

AHENK Projesi Güvenliğe Katkı Sunacak

Konuşmasının sonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirilen AHENK Projesine de değinen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "AHENK Projesi ile de bu güvenliğin artacağını düşünüyorum. AHENK Projesi kapsamında Emniyet Müdürlerimizi ve Jandarma Komutanlarımızı okullara göndereceğiz. Bunun da güvenliğin sağlanması noktasında önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Başarı sıralamasında sonlarda yer alan okulları sık sık ziyaret etmemiz buradaki olumsuzluklara pozitif yönlü etki yapacaktır. İnşallah bunu Antalya'mızda da hep birlikte başararak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve kötü kişilerden koruyacağız. Çocuklarımız her şeyimiz. Güvenlik güçlerimizle iyi koordine olarak inşallah çocuklarımızın mağdur olmadığı bir eğitim öğretim sezonu gerçekleştireceğiz. "

Konuşmasının sonunda ailelerin gözü arkada kalmadan çocuklarının okula güvenli bir şekilde gitmeleri için güvenlik noktasında ki çalışmaların titizlikle devam edeceğine değinen Vali Yazıcı, bu noktada eksikliklerin tespit edilerek bir an evvel giderilmesi için tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi talimatını verdi. Toplantı, gündemi oluşturan konuların değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

