Güven toplantısında ana gündem maddesi uyuşturucuyla mücadele oldu - Haberler
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Güven toplantısında ana gündem maddesi uyuşturucuyla mücadele oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Güven toplantısında ana gündem maddesi uyuşturucuyla mücadele oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan güvenlik toplantısının ana gündem maddesi uyuşturucu ile mücadele oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan güvenlik toplantısının ana gündem maddesi uyuşturucu ile mücadele oldu.

Bolvadin Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Kaymakam Taner Bolat Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen ve ilgilerler katıldı. Gerçekleştirilen toplantının an gündem maddesi uyuşturucu ve uyuşturucu ile mücadele oldu. Emniyet ve jandarma personelleri gerçekleştirdikleri sunumlarda uyuşturucunun özellikle terörü finans eden en büyük kaynaklardan birisi olduğuna vurgu yaparak, bu yüzden uyuşturucu ile mücadelenin aslında terörle mücadelenin bir parçası olduğunu belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Güven toplantısında ana gündem maddesi uyuşturucuyla mücadele oldu

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