Gürsulu muhtarlar kaçak yapılaşmayla ilgili bilgilendirildi

Gürsu ilçesinin kaçak yapılaşmadan korunması için mahalle muhtarları bilgilendirildi.

"Gürsu'muzun verimli topraklarını korumak için hassasiyetle çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kaçakla mücadelede topyekün çaba göstermek başarılı olmamızı sağlıyor. Muhtarlarımızla iş birliğimizi güçlü kılmak maksadıyla bir araya geldik. Gürsu'muzun modern kimliğiyle gelişimini sağlama yolunda, kaçak yapılaşmayla ilgili yaptığımız çalışmalarımızı muhtarlarımızla paylaştık ve onların sorularını cevapladık" dedi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, Gürsu'da kaçak yapılarla mücadele kapsamında Gürsu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında muhtarlara bilgi verildi. - BURSA