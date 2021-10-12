Gürpınar Hali'nde 5 ton balığa el konuldu - Haberler
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Gürpınar Hali'nde 5 ton balığa el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürpınar Hali'nde 5 ton balığa el konuldu

İSTANBUL'da zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 5 ton balığa el konuldu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 5 ton balığa el konuldu. 14 kişiye toplam 77 bin 766 lira idari para cezası kesilirken, el konulan balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul'da ekiplerin balık denetimleri devam ediyor. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar'da Su Ürünleri Hali ve çevresinde son bir haftada İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve personelleriyle birlikte denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde hal içine giriş yapmadan satışı yapılmak istenilen yaklaşık 5 ton ağırlığında zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 196 kutu istavrit, 33 kutu lüfer, 5 kasa mırlan, 23 kutu tekir, 1 kılıç balığı, 29 kalkan ve 100 orkinosa el konuldu. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlanırken, 14 kişiye toplam 77 bin 766 lira idari para cezası kesildi.


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