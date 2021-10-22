EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Meydan Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan projenin 1. etap çalışmaları devam ediyor.

Projenin finansmanını sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Gürkan firma yetkililerden bilgi aldı.