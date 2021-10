GÜRKAN, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

EDİRNE (Habermetre) - Edirne'nin 24 mahalle muhtarı, ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı yemekte Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Mahalle muhtarlarıyla bu yemeği gelenekselleştirdiklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Demokrasinin gerçek temsilcisi muhtarlarımızı ve hayatın gerçek temsilcisi hanımefendileri burada görmek, benim için bir kıvanç kaynağı. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sizleri seviyoruz. Seçimle bir yere gelmek çok kutsal, çok onure edici, çok mutluluk verici. Hepimiz geleceğe bir takım miraslar bırakıyoruz. Mücadelemiz bunun için. İnsanoğlunun, bütün insanlık tarihi boyunca en büyük mücadelesi, isminin geleceğe taşınması. Çünkü faniyiz. Hepimiz için o mutlak son, ölüm var. Bir düşünür şöyle diyor, insan onu anan, onu adını söyleyen, onu hatırlayan son kişi öldüğünde ölür, diyor. Evet, bedenimiz bu dünyadan ayrılıyor. Ama yakınlarımızda, çocuklarımızda, eşimizde, dostumuzda ismimiz yaşıyor. Bizim ismimizi anan, Fatiha okuyan, iyi insandır diyen son kişi ölene kadar ismimiz yaşıyor. Ama yaşamda öyle görevler var ki bunlar sizin isminiz daha çok yaşamasına, hele sanatçısıysanız, bilim insanıysanız yüzyıllar sonrasına kadar gidiyor. İnsanoğlunun varoluş mücadelesi bu. Herkes isminin kalıcı olmasını istiyor. Ama bütün dünyaya baktığınızda bunun en kalıcı yolu sanat ve kültürün dışında seçimle bir yere gelmenizde. Halkın karşısına çıkıp, 'Ben sizin oyunuzu istiyorum, ben size hizmet etmek istiyorum, sizin için görev yapmak istiyorum' demek ve bunun en büyük halkın oyları ile lütuflandırılmak ve seçilerek bir göreve gelmek" ifadelerine yer verildi.

Gürkan, "Sevgili muhtarlarım şunu hiç unutmayın. Seçimle gelinen ister 10 haneli bir köy olsun, ister 16 bin nüfuslu şehir olsun, isterse Türkiye gibi bir ülke olsun. Hiç fark etmez, halkın oyu ile gelinen bütün görevler, aynı oranda kutsaldır, aynı oranda onurludur aynı oranda değerlidir. Bir kez daha yürekten kutluyorum. Kuşkusuz hepimiz temsileyetimizi aldığımız, beldemizin, yöremizinin, köyümüzün sorunlarına çözüm bulabilmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi'nin bu ildeki en büyük belediye olduğunu belirten Gürkan, "Ekonomik anlamda da personel sayısı anlamında da en büyük belediye. Elbette yasal sınırlarımız var. O yasal sınırlarımız bizi bağlıyor. Ama yasal sınırların dışında paylaşabildiğimiz her türlü imkanı da sizlerle paylaşmaya hazırız. Biz yaradılanı, yaratandan ötürü seven insanlarız. Tıpkı mahallelerimize olduğu gibi diğer ilçelerimizin mahallelerine, tüm köylerimize neyimizi veribiliyorsak, gönlümüz başta olmak üzere vermeye hazırız. Orada 121 yıllık belediye binası var. Türkiye'deki en eski belediye binalarından birisi. Orada iki kapı var. Biri dış kapı, bir de başkanlık odasının kapısı. O iki kapı da her zaman açık. Çalmadan girebilirsiniz" diye konuştu.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Taslamalı da pandemiden dolayı uzun zamandır muhtarlarla bir araya gelemediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

Edirne İli Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yenikadın Köyü Muhtarı Sedat Tosun da "Bu geceyi düzenleyen Sayın Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızı 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri