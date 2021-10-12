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Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi!

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Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi!

Türk Güreşçi Hasan Güngör ölüm yıldönümünde Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırılıyor. Peki, Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Hasan Güngör ölüm yıldönümünde vatandaşlar tarafından Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırılmakta. Peki, Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde...

HASAN GÜNGÖR KİMDİR?

Hasan Güngör (5 Temmuz 1934, Acıpayam - 13 Ekim 2011, Denizli), Türk güreşçidir.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 5 Temmuz 1934'te doğan, evli ve üç çocuk babası Hasan Güngör, 1960 Roma Olimpiyatları'nda 79 kilo serbest stilde olimpiyat şampiyonu olmuştu. Güngör, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda da serbest stilde 87 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştır.

1960 Yaz Olimpiyatlarında altın madalya, 1964 Yaz Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Balkan Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda madalyalar kazanmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Güreşi 1967 yılında bırakan Güngör, antrenörlük yaşamında ise Genç Milli Takım ile Balkan Şampiyonası'nda birincilik, (A) Milli Takım ile de 1974 yılında İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde dünya üçüncülüğü yaşadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

13 Ekim 2011'de Denizli'de ölmüştür.

Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi!

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Haber: Güreşçi Hasan Güngör kimdir? Hasan Güngör kaç yaşında ve ne zaman öldü? Hasan Güngör hayatı ve biyografisi! - Haberler
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