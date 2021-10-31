Son dakika gündem: Gürcistan muhalefeti, iktidarın kazandığı yerel seçimleri protesto etti

Gürcistan'da muhalefet partileri, ülkede dün düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 20 belediye başkanlığından 19'unu kazandığı ikinci tur yerel seçim sonuçlarını protesto etti.

Ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla akşam saatlerde başkent Tiflis'te Parlamento binasının önünde toplandı.

Eylemde konuşan Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı ve yerel seçimlerde Tiflis Belediyesi Başkanı adayı Nika Melia, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini söyledi.

Hükümetin seçimlerde yasa dışı yöntemleri kullandığını savunan Melia, oylarını koruması için halkın sokağa çıkması gerektiğini söyledi.

Melia, 7 Kasım'da başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda büyük protesto düzenleyeceklerini belirterek, "Pazar gününe kadar çok barışçıl ama sağlam ve çeşitli etkinlikler gerçekleşecek." dedi.

Diğer muhalif liderler de halkı sokağa çağıran konuşmalar yaptı.

Gürcistan'da 20 belediye başkanının belirlenmesi için dün düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda iktidardaki Gürcü Hayali Partisi 19 belediye başkanlığını kazanmıştı.