Gürcistan'daki yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi - Haberler
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Gürcistan'daki yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'daki yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesinin belirlemesi için düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Gürcistan'da, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesinin belirlemesi için düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Sandıkların kapanmasının ardından, Gürcistan'daki televizyon kanallarında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Gürcü Hayali Partisinin seçimlerde birinci sırada olduğu belirtiliyor.

İktidar partisinin Tiflis Belediyesi Başkanı adayı ve mevcut Belediye Başkanı Kakha Kaladze, İmedi TV'ye göre yüzde 51,3, Formula TV'ye göre ise yüzde 43 oy aldı.

Mtavari TV'ye göre ise ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Tiflis Belediyesi Başkanı adayı Nika Melia yüzde 40,8, Kaladze ise yüzde 40,2 oy aldı.

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin merkez binasının önünde kurulan platformda yaptığı kutlama açıklamasında partisinin ülkenin her bölgesinde seçimleri kazandığını belirterek, Kaladze'nin ikinci kez başkan seçildiğini kaydetti.

Mtavari TV'ye göre çıkan sonuçları değerlendiren ana muhalefet partisi Başkanı Nika Melia ise muhalefetin bu seçimleri kazandığını savundu. Partisinin Tiflis'teki merkezinde açıklama yapan Melia, bu seçimlerden sonra Tiflis belediyesi meclisinde koalisyon yönetiminin olacağını söyledi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, mesai saatleri içinde resmi sonuçları bildirmeye başlayacak.

Muhalefet için bir "referandum" iktidar içinse sıradan bir seçim

Gürcistan, yıl başında ortaya çıkan siyasi krizin sona ermesi için Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisanda hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma 20 Nisan'da muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı, Gürcü Hayali Partisi ile diğer muhalefet partileri anlaşmayı imzalamıştı.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze, 28 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, parti olarak anlaşmadaki maddelere yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak Birleşik Ulusal Hareketi ile 4 siyasi partinin anlaşmayı henüz imzalamadığını hatırlatarak anlaşmanın geçerliliğini kaybettiğini söylemişti.

Birleşik Ulusal Hareketi ise söz konusu anlaşmayı 2 Eylül'de imzalamıştı.

Anlaşmada, 2 Ekim'deki yerel seçimde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçim yapılması maddesi yer alıyor. Muhalefet, hükümetin 43'lük barajı geçememesi halinde iktidarı erken genel seçime zorlayacağı belirtiliyor.

Gürcü Hayali Partisinin yetkilileri ise ana muhalefetin Michel'in anlaşmasını zamanında imzalamadığı gerekçesiyle yerel seçimin sonuçları ne olursa olsun erken genel seçime gidilmeyeceğini kaydediyor.

Seçim için 8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili gözaltına alınmıştı

Başbakan İrakli Garibaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gürcistan'da hakkındaki çeşitli suçlamalardan gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili gözaltına alındıktan sonra Rustavi kentindeki 12. hapishaneye nakledilmişti.

Saakaşvili açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Bu sabah hapishaneden mektup gönderen Saakaşvili, halkı seçimde sandık başına gitmeye ve yarın oylarına sahip çıkmaya çağırdı.

Hükümet yetkilileri Saakaşvili'nin Gürcistan'a dönmekteki amacının ülkede siyasi istikrarsızlık ve karışıklık çıkarmak olduğunu savundu.

Gürcistan Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı ile ilgili davaların devam ettiğini ve Saakaşvili'nin ülkeye yasa dışı yollardan girmesi nedeniyle hakkında yeni bir davanın daha açıldığını duyurdu.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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