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Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Akşam namazının ardından düzenlenen ve yaklaşık bir saat süren programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirkhan Çobanov ve kentte yaşayan Müslümanlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önceki yıllara göre daha az kişinin yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit Kandili'nin önemi ve Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz veren Erdem, "Bir Müslüman sözünde durmalı, sözünün eri olmalı. Bizim Allah'a karşı bir vefa borcu olduğumuz gibi bu, bir kulluktur, bu Allah'a gönülden teslimiyettir. Hazreti Peygamberimize de borcumuz var, o da ona iyi bir ümmet olmaktır." şeklinde konuştu.

Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi

Gürcistan'da Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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