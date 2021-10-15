Gürcistan'da hapishanede çıkan yangında 2 mahkum hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki 17. Hapishane'de çıkan yangında 2 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan'da hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rustavi'deki 17. Hapishane'nin mutfağında yangın çıktığı belirtildi.

Çıkan yangın sonucu 2 mahkumun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bazı çalışanların da dumandan zehirlendiği ama sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yangının söndürüldüğü, olay yerinde soruşturma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.