Gürcistan'da hapishanede çıkan yangında 2 mahkum hayatını kaybetti
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki 17. Hapishane'de çıkan yangında 2 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki 17. Hapishane'de çıkan yangında 2 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.
Gürcistan'da hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rustavi'deki 17. Hapishane'nin mutfağında yangın çıktığı belirtildi.
Çıkan yangın sonucu 2 mahkumun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bazı çalışanların da dumandan zehirlendiği ama sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Yangının söndürüldüğü, olay yerinde soruşturma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri