Gürcistan'da hapishanede çıkan yangında 2 mahkum hayatını kaybetti - Haberler
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Gürcistan'da hapishanede çıkan yangında 2 mahkum hayatını kaybetti

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'da hapishanede çıkan yangında 2 mahkum hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki 17. Hapishane'de çıkan yangında 2 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki 17. Hapishane'de çıkan yangında 2 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan'da hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rustavi'deki 17. Hapishane'nin mutfağında yangın çıktığı belirtildi.

Çıkan yangın sonucu 2 mahkumun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bazı çalışanların da dumandan zehirlendiği ama sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yangının söndürüldüğü, olay yerinde soruşturma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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