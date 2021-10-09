Gürcistan'da çöken binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'da çöken binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gürcistan'da çöken binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gürcistan'ın başkenti Batum'da dün kısmi çökme meydana gelen 5 katlı binanın enkazında 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da dün kısmi çökme meydana gelen 5 katlı binanın enkazında 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da bulunan 26 Mayıs Caddesi üzerinde yer alan binada dün kısmi çökme meydana gelmiş, en az 10 kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Binada dünden bu yana devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri'nin kontrolünde yaklaşık 300 kişilik ekibin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü enkazdan 2 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Enkazın altında 3 kişi daha olduğun ve onlara ulaşmak için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılarak, olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çöken binanın 1. katındaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçinin evi yenilemeye yönelik yasa dışı çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi. Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, binanın çökmesi sonucu yakınlarında bulunan bir araç enkaz altında kalmış, araçta bulunan küçük kız çocuğu ekipler tarafından dün kurtarılmıştı. - BATUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

 Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın

Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın

 Kadıköy'de zincirleme trafik kazası! Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, araçlar birbirine girdi

Kadıköy'de zincirleme trafik kazası! Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, araçlar birbirine girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Pınar Deniz Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gürcistan'da çöken binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:25:10. #1.17#