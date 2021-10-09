Gürcistan'da çöken binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gürcistan'ın başkenti Batum'da dün kısmi çökme meydana gelen 5 katlı binanın enkazında 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da bulunan 26 Mayıs Caddesi üzerinde yer alan binada dün kısmi çökme meydana gelmiş, en az 10 kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Binada dünden bu yana devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri'nin kontrolünde yaklaşık 300 kişilik ekibin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü enkazdan 2 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Enkazın altında 3 kişi daha olduğun ve onlara ulaşmak için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılarak, olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çöken binanın 1. katındaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçinin evi yenilemeye yönelik yasa dışı çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi. Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, binanın çökmesi sonucu yakınlarında bulunan bir araç enkaz altında kalmış, araçta bulunan küçük kız çocuğu ekipler tarafından dün kurtarılmıştı. - BATUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri