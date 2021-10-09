Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı - Haberler
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Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Gürcistan'ın Batum kentinde çöken 7 katlı binanın enkazında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Gürcistan'ın Acara bölgesindeki Batum kentinde dün 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ve 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu bugün 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece enkazda ölenlerin sayısı 9'a çıktı.

Olay yerinde açıklama yapan Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri, binanın enkazında insan kalmadığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu duyurdu.

Üç kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 katlı bina, birinci kattaki evin yenileme çalışmaları yüzünden çöktü.

Ev tadilatı yaptıran Zaur Budagov ve 2 işçi, yasa dışı ev yenileme çalışmaları başlattığı için gözaltına alındı.

Batum'da 7 katlı binanın çökmesi sonucunda insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi.

Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gürcistan'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı - Haberler
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