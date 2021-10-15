Gürcistan'da 'Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi' forumu başladı - Haberler
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Gürcistan'da "Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi" forumu başladı

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'da

Gürcistan'da, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinin desteği ile "Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi" adlı forumun açılışı gerçekleştirildi.

Gürcistan'da, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinin desteği ile "Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi" adlı forumun açılışı gerçekleştirildi.

Başkent Tiflis'teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi'nde düzenlenen açılışa, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekilli Zaur Dargalli, gazeteciler ve uzmanlar katıldı.

Açılışta konuşan Dargalli, Tiflis'te böylesi bir forumun düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, organizatörlere teşekkür etti.

Bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dargalli,"Bugün açılışı yapılan forumun konusu olan barış hepimiz için çok önemli. Bölgemizde barış ve adaletin olması her vatandaşın güvende olması demektir ve bölgenin kalkınması için büyük önem taşımaktadır." dedi.

Azerbaycan'ın geçen yıl işgal altındaki topraklarını kurtarılmasının bölgede adaletin yerini bulması için temel oluşturduğunu kaydeden Dargalli, "Eminim ki Gürcistan da kısa sürede toprak bütünlüğüne kavuşacak." diye konuştu.

Gençlerin ve tarafsız medyanın dünyada barışın sürdürülmesine büyük katkı sağlamaya devam ettiğini aktaran Dargalli, forumda uzmanların bu konuları ele alacağını söyledi.

Forum yarın Marneuli kentindeki panel konuşmalarıyla sona erecek.

Gürcistan'da Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi forumu başladı

Gürcistan'da Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi forumu başladı

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gürcistan'da 'Bölgede Gençlik ve Medyanın Barışı Desteklemesi' forumu başladı - Haberler
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