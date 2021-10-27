Gürcistan'da Abhaz dili günü

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Abhaz dili günü ile ilgili yaptığı açıklamasında, Gürcüce ile birlikte Abhazcanın anayasa tarafından korunduğunu ve Abhazcanın geliştirilmesi için devletin özel bir yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Garibaşvili, Abhazca günü vesilesi ile yaptığı yazılı açıklamasında,"Abhaz topluluğunun temsilcileri başta olmak üzere tüm Gürcistan'ın Abhazca gününü tebrik etmek istiyorum. Abhaz dili, kültürü ve gelenekleri, ortak kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve zenginliğidir." ifadesini kullandı.

Garibaşvili açıklamasında, "Gürcüce ile birlikte Abhazca, Gürcistan anayasası tarafından korunmaktadır ve devletin onu korumak ve geliştirmek için özel bir yükümlülüğü vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Abhazya bölgesinin Rusya tarafından işgal edildiğini hatırlatan Garibaşvili "Abhazya bölgesinin yasa dışı işgal politikası ve mevcut Ruslaştırma koşullarında, Abhazca ciddi şekilde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve Gürcistan hükümeti onun varlığını sürdürmesi ve korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için önemli adımlar atıyor." mesajını verdi.

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