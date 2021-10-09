Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3)

AA - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Batum kentinde 26 Mayıs Sokağındaki 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Basına açıklamalarda bulunan Garibaşvili, arama kurtarma ekiplerinin, enkazın altında kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, "Alınan bilgiye göre 15 kişi enkaz altında kaldı. Durumun zamanında kontrolün altına alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi, olay yerinde çalışıyor." dedi.

Binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince kurtarılan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3)

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3)

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3)

Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3)
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Gülşen İdo Tatlıses Bülent Ersoy Burak Sergen
Spor Caner Erkin Kim Min-jae Burak Yılmaz Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 01:03:17. #1.17#