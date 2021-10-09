Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü (3)

Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Batum kentinde 26 Mayıs Sokağındaki 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Basına açıklamalarda bulunan Garibaşvili, arama kurtarma ekiplerinin, enkazın altında kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, "Alınan bilgiye göre 15 kişi enkaz altında kaldı. Durumun zamanında kontrolün altına alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık 300 kişilik kurtarma ekibi, olay yerinde çalışıyor." dedi.

Binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince kurtarılan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.