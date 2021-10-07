Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde resmi temaslarda bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile görüştü.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde resmi temaslarda bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile görüştü.

Bauer'in başkanlığındaki NATO Askeri Komitesi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Başbakan Garibaşvili, hükümet binasında düzenlenen basına kapalı toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik İttifakı Askeri Komitesi Başkanı'nın ziyareti, NATO'nun Gürcistan'ın ittifaka katılma isteklerini desteklediğini teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Garibaşvili, toplantıda, Karadeniz bölgesinin güvenliği, Gürcistan ile NATO arasındaki ilişkiler ve küresel güvenliğin güçlendirilmesine Gürcistan'ın katkısı konularını ele aldıklarını aktardı.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:38:17. #1.17#