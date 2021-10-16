Gürcistan'a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gürcistan'a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

Ardahan Türkgözü sınır kapısına giden Azerbaycan plakalı tır yandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Türkgözü sınır kapısına giden Azerbaycan plakalı tır yandı. Tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan'a gitmekte olan Azerbaycan plakalı fayans yüklü tır Hanak ve Damal ilçesi arasında ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yandı. Yangına, Hanak Belediyesi ekipleri müdahale etti. Tır kullanılamaz hale gelirken yoldan geçen sürücülerde büyük panik yaşadı. - ARDAHAN

Gürcistan'a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

Gürcistan'a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği! Kimyasal madde tehlikesi var, bölgede tahliyeler başladı

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği! Kimyasal madde tehlikesi var, bölgede tahliyeler başladı

 Sattığı eve gizlice giren talihsiz adam, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

Sattığı eve gizlice giren talihsiz adam, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

 3 çocuk annesi kadının cesedi, sulama kuyusunda bulundu

3 çocuk annesi kadının cesedi, sulama kuyusunda bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu İsmet Uçma
Magazin Tolga Akış Bensu Soral
Spor Temel Karamollaoğlu Hulusi Akar Marcao Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mimar Sinan Şans Oyunları Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gürcistan'a giden Azerbaycan plakalı Tır seyir halindeyken yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 16:36:09. #1.12#