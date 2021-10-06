Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (3) - Haberler
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Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (3)

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (3)

TUTUKLANDILARKocaeli'nde, iş insanı Cahit Tatlı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Firas Salem, Ceren İnan ile Ali İhsan Çelik tutuklandı.

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nde, iş insanı Cahit Tatlı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Firas Salem, Ceren İnan ile Ali İhsan Çelik tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri
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