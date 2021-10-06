Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (3)
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TUTUKLANDILARKocaeli'nde, iş insanı Cahit Tatlı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Firas Salem, Ceren İnan ile Ali İhsan Çelik tutuklandı.
KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nde, iş insanı Cahit Tatlı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Firas Salem, Ceren İnan ile Ali İhsan Çelik tutuklandı.
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